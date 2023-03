’Moederziel alleen’ is Rutger op zijn tractor onderweg naar het boerenprotest

Al talloze keren was Rutger van Lier de afgelopen jaren aanwezig bij boerenprotesten in het land. Altijd in gezelschap van minimaal honderden trekkers en collega’s. Maar deze zaterdagochtend is het anders. Moederziel alleen vertrok Van Lier om 5.36 uur precies met een ronkende motor vanuit zijn woonplaats Halle in de Achterhoek. Hij verwacht rond 11.30 uur in Den Haag te zijn. Boer Sven Warrens uit de gemeente Westland is de andere agrariër die van Van Zanen met zijn tractor naar de demonstratie mag komen. Alle andere demonstranten die aanhaken bij de demonstratie van Farmers Defence Force (FDF) moeten tractoren, landbouwvoertuigen en ander zwaar materieel thuislaten. FDF wilde in eerste instantie met vijfduizend tractoren komen, maar daar stak de burgemeester een stokje voor.

Andere wind

Rutger van Lier vindt het belangrijk dat toch zoveel mogelijk boeren en ook andere burgers naar het Zuiderpark komen. Dan maar zonder landbouwvoertuig deze keer. ,,Er moet een andere wind gaan waaien in Den Haag. Het stikstofbeleid gaat wat ons betreft van tafel. Het is een juridisch gecreëerd probleem zoals ook oud-minister Ronald Plasterk (PvdA) heeft aangegeven. Theoretische modellen leggen nu heel Nederland plat en daar moeten we van af. Daarom start ik de trekker”, zegt Van Lier die aan het einde van de ochtend zijn kompanen zal begroeten in een ongetwijfeld onrustig Den Haag. Een groter contrast met de nachtelijke stilte in het uitgestorven dorpje Halle is niet denkbaar.

Ⓒ Robert Hoetink

Rutger Van Lier laat bij het vertrek zaterdagochtend ook weten dat overigens wel meer boeren met tractoren richting Den Haag rijden. ,,Her en der in het land gaan wat groepjes. Maar zij parkeren de trekkers op andere plekken, buiten de stad. Ze doen dat op weilanden bij andere boeren waar afspraken mee gemaakt zijn. Van daaruit pakken ze dan de fiets of taxi naar het Zuiderpark”, legt Van Lier uit. ,,Het overgrote deel gaat met auto’s en bussen naar Den Haag.” Of de andere tractoren daadwerkelijk op de bestemming aankomen is afwachten. Defensiematerieel staat volgens de gemeente Den Haag klaar om wegen te blokkeren als er toch meer trekkers de stad in willen.

Andere locatie

De demonstranten wijken vanmiddag uit naar het Zuiderpark. Vanwege de voorbereiding op het hardloopevenement City-Pier-City Loop dat zondag plaatsvindt zijn demonstratielocaties Koekamp en het Malieveld niet beschikbaar. FDF verwacht dat er vandaag 25.000 mensen afkomen op de demonstratie getiteld ‘Protest tegen het wanbeleid van Rutte 4’ die van 12.00 tot 16.00 uur plaatsvindt. Sprekers zijn onder meer journalist Arnold Karskens, Jeroen van Maanen (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en de politici Wybren Van Haga (BVNL), Thierry Baudet (FVD), Geert Wilders (PVV), Rob Roos (JA’21) en Roelof Bisschop (SGP).