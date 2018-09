Politie: Man in Köthen dood door hartaanval

Bekijk ook: Opnieuw asielzoekers verdacht van moord in Duitsland

Twee Afghanen van 18 en 20 jaar zijn aangehouden. De jongste wordt verdacht van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. De openbaar aanklager denkt dat zijn twee jaar oudere landgenoot de ruzie is begonnen en legt hem mogelijk mishandeling met de dood ten gevolge ten laste.

Het slachtoffer van het nachtelijk conflict in een speeltuin was een Duitser. Volgens de Mitteldeutsche Zeitung had hij een hartkwaal en een medische voorgeschiedenis.