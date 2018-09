Johnson: May legt bomgordel om VK

Ⓒ AFP

LONDEN - Boris Johnson heeft nog altijd geen goed woord over voor het brexitbeleid van de Britse premier Theresa May. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken ging er in een artikel in de Mail on Sunday met twee gestrekte benen in door te schrijven dat de regering-May „een bomgordel heeft gelegd rond de constitutie van het Verenigde Koninkrijk en de ontsteker heeft overhandigd aan (EU-onderhandelaar) Michael Barnier.”