Russische politie pakt honderden betogers op

In Moskou, waar tevens een nieuwe burgemeester werd gekozen, was sprake van „verscheidene” aanhoudingen. Oppositieleider Alexej Navalni, die een gevangenisstraf uitzit van een maand wegens het organiseren van een andere verboden demonstratie, had zijn aanhangers opgeroepen te gaan protesteren tegen de pensioenhervorming. Naar schatting 2000 personen, opmerkelijk veel jongeren, gaven gehoor en verzamelden zich op het Poesjkin-plein in het centrum.

