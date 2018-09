Andere ’Lili en Howicks’ ruiken hun kans

Tot aan de Raad van State werd vergeefs beroep aangetekend tegen het uitzetten van Lilli en Howick. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het nieuws dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven was nog maar nauwelijks bekend, of de eerste sympathisanten van kinderen en gezinnen in een vergelijkbare situatie meldden zich op sociale media met de eis ook hen hier te houden.