Vaker bedreigingen staatssecretarissen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt al langer ’onfrisse’ berichten binnen, gericht tegen de staatssecretaris. Partijgenoot Klaas Dijkhoff maakte het mee, diens voorganger Fred Teeven liep noodgedwongen met persoonsbeveiliging rond.

Voor Harbers werden de bedreigingen afgelopen week zo serieus dat zijn beveiligers besloten dat het beter was de staatssecretaris en zijn partner elders onder te brengen.

Vanouds is de staatssecretaris die is belast met asielzaken de kop van Jut. Niet voor niets noemde Job Cohen het takenpakket dat hij in kabinet-Kok II kreeg als staatssecretaris van Justitie de ’hoofdpijnportefeuille’. Daarvan kon partijgenoot Aad Kosto meepraten. In 1991 verwoestte de radicaal-linkse actiegroep RaRa met een bomaanslag zijn huis.

Bedreigingen komen meestal uit radicaal-linkse hoek, maar soms ook van de andere kant. Zo werd ook PvdA’er Nebahat Albayrak als staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken bedreigd en beveiligd. De bedreigingen zouden toen (ook) van extreemrechts komen vanwege het generaal pardon voor 27.000 uitgeprocedeerde asielzoekers.