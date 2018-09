Detentie voor vertrek ’was niet wenselijk’

De vaste praktijk is dat een gedwongen terugkeer via een detentiecentrum verloopt. De Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie stelt op zijn website: ,,Bij gedwongen terugkeer is het belangrijk dat alle gezinsleden bij elkaar blijven als ze naar de gesloten gezinsvoorziening of luchthaven gebracht worden.”

Een woordvoerder van het ministerie verwijst voor een verdere motivatie naar voogdij-instelling Nidos. Die laat weten dat ze de gang naar het detentiecentrum ‘niet wenselijk’ achtte. Net als de aanwezigheid van bewakers van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dit ondanks het feit dat Lili en Howick eerder in de week al onderdoken om aan uitzetting te ontkomen.

Een medewerker van Nidos was vrijdagavond wel bij de kinderen in Wijchen. Het was de bedoeling dat ze na de uitspraak van het kort geding naar een adres van Nidos zouden gaan. Voor dit kon gebeuren, liepen Lili en Howick weg. Dat zou volgens een woordvoerster van de organisatie zijn gebeurd op een moment dat er commotie in huis was.

Omdat de veiligheid van de weggelopen kinderen niet meer viel te garanderen, besloot staatssecretaris Harbers (Justitie) hen alsnog een verblijfsvergunning te geven.