Moeder Armina mag straks terugkeren

De moeder van Lili en Howick mag binnenkort ook weer terugkeren naar Nederland vanuit Jerevan (Armenië). Ⓒ anp

De moeder van Lili en Howick mag na het positieve besluit over hun verblijfstatus in beginsel terugkomen naar Nederland. Armina Hambartsjumian werd in 2017 na een tien jaar slepende asielprocedure uitgezet nadat alle beroepen die ze had aangetekend waren afgewezen.