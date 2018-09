Afghaan steekt 7 mensen in centrum Parijs

De aanvaller stak eerst drie mensen neer bij een bioscoop. Op een terrein vlakbij de bioscoop waren twee mannen aan het jeu-de-boulen. Die probeerden de man te stoppen door een bal naar hem te gooien. Dat lukte niet. De man vluchtte weg en stak nog vier mensen meer. Een speciaal commando hield de aanvaller kort daarna aan.

Het parket in Parijs meldde dat de zeven gewonden in een ziekenhuis zijn opgenomen. Over de motieven van de man is nog niets bekend. Franse justitie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Nederlanders betrokken zijn bij bij het incident. ,,Maar we zijn het nog aan het uitzoeken'', zegt een woordvoerster.

Weet u meer of was u erbij? Dan komen we graag met u in contact. Mail uw verhaal naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952 .