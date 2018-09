Orkaan Florence groeit uit tot ’extreem gevaarlijk’

MIAMI - Orkaan Florence groeit in rap tempo uit tot tot een grote en ,,extreem gevaarlijke" orkaan. Dat heeft het National Hurricane Center (NHC) in Miami bekendgemaakt. De orkaan zou donderdag het vaste land van de Verenigde Staten bereiken. Als dat gebeurt, zijn er zeer waarschijnlijk overstromingen. Florence heeft nu windsnelheden tot 150 kilometer per uur.