Hulpverleners slaagden erin de man veilig naar beneden te krijgen. Hij is aangehouden en wordt verder verhoord. Het incident trok veel bekijk in de straat Op den Akker in de wijk Blerick.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik