’Vertrouwen krijgt knauw’

Je mag in ons land niet 3 km te hard rijden, de vuilniscontainer een uurtje eerder op straat zetten, met een kapot achterlichtje rijden, etc... Maar je kunt wel honderden miljoenen witwassen zonder vervolging, een appartement als cadeautje aannemen, coffeeshops runnen en hier tien jaar illegaal verblijven. Na talrijke negatieve uitspraken over een asielaanvraag word je beloond voor je volharding.

Bedankt hoor, het vertrouwen in de politiek heeft weer een flinke knauw gekregen

J. Kluin