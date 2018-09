’Witwasfraude deels schuld overheid’

Premier Rutte noemt de witwaszaak van de ING ’heel ernstig’. Maar het is erg moeilijk voor bankiers, accountants en toezichthouders om de megageldstromen te checken en of het gaat om geld verdiend met misdaad, fraude, belastingontduiking of een combinatie daarvan.

Dagelijks worden er miljarden door de banken heen gesluisd worden door de boven- en onderwereld. Door multinationals die het juridisch mogelijk gemaakt wordt om via brievenbusfirma’s belasting te ontduiken. Door de onderwereld die dankzij het gedoogbeleid de kans gekregen heeft om van Nederland een narcoticastaat te maken.

Daarom is het kort door de bocht om alle schuld bij ING neer te leggen. De banken zullen de ING (Is-Nooit-Genoeg)-gedachte moeten loslaten, waarbij managers niet meer op kwantiteit maar op kwaliteit worden afgerekend.

Jan van Meurs