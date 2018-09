School Howick hangt de vlag uit

Het St-Gregorius College organiseerde eerder een petitie om de uitzetting tegen te houden. Ⓒ De Telegraaf

UTRECHT - Het St-Gregorius College in Utrecht hangt maandag de vlag uit omdat leerling Howick (13) en zijn twaalfjarige zusje Lili toch in Nederland mogen blijven. ,,Wij zijn hartstikke blij, het is feest'', zegt een woordvoerster.