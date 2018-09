Bill Gates en Ban Ki-moon helpen bij ’Nederlands’ klimaatplan

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft zich persoonlijk ingezet om de twee prominenten zover te krijgen om mee te helpen. De commissie waar de voormalige VN-baas en ict-miljardair is een intiatief van de bewindsvrouw.

Ook Wereldbank-bestuursvoorzitter Kristalina Georgieva gaat voor een periode van twee jaar als commissaris aan de slag. De andere namen worden op 16 oktober tijdens een speciale conferentie in Den Haag bekendgemaakt. Ban Ki-Moon, Gates en Georgieva komen die dag naar de hofstad.

„We hebben afgelopen zomer gezien wat klimaatverandering doet. Droogte in Europa, India overstroomde en Californië stond in brand. Er is nu een probleem en daarom moeten we nu wat doen”, zei minister Van Nieuwenhuizen tijdens een presentatie in Rotterdam. „De Global Commission on Adaptation moet een wereldwijd begrip worden.”

New York

De commissie presenteert in het najaar van 2019 een rapport tijdens de klimaattop in New York. Van Nieuwenhuizen: „Dit moet niet een rapport worden wat in de la verdwijnt, maar een internationale agenda hoe landen zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Voorkomen is immers beter dan genezen.”

De ’Nederlandse’ commissie krijgt ondersteuning vanuit Rotterdam. In de Maasstad is vandaag de eerste paal geslagen voor het hoofdkwartier van het nieuwe VN Klimaatadaptatiecentrum. De organisatie krijgt een drijvend kantoor. Voorlopig zetelt de club in een tijdelijk onderkomen, over twee maanden gaat er ook een vestiging in Groningen open.