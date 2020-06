Activist rond Russische groep Pussy Riot moet weer de bak in

De actievoerende kunstenaar moet zijn straf uitzitten op de plek waar hij ook al vastzat in 2018, meldt hij zelf. Verzilov was toen tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland het veld op gerend.

De politie had de 32-jarige Russisch-Canadese artiest zondag meegenomen uit zijn woning. Het zou te maken hebben met extremistische uitingen, werd toen gemeld. Leden van Pussy Riot twitterden dat van hem elk spoor ontbrak. Verzilov komt regelmatig in aanvaring met de autoriteiten en overleefde een mogelijke aanval met gif, waarvoor hij in een Duits ziekenhuis werd behandeld.

Pussy Riot, opgericht in 2011, staat al jaren bekend als provocerende protestgroep. Leden werden gearresteerd en veroordeeld tot een strafkamp. Europese rechters tikten Rusland daarvoor op de vingers.