Agente Dallas opgepakt wegens dood buurman

DALLAS - Een dertigjarige politieagente in Dallas is gearresteerd wegens doodslag, nadat ze naar eigen zeggen per ongeluk haar buurman had doodgeschoten. De blanke agente Amber Guyger heeft haar borg betaald en is zondagavond vrijwel meteen weer vrijgelaten, meldden lokale media.