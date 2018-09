Verdachten carpoolliquidatie voor de rechter

De vrienden Ilyas M. (een van de verdachten) en Samet hebben in de nacht van 10 op 11 maart 2017 afgesproken. Ze denken dat ze drugs gaan verkopen, maar het blijkt om een ‘ripdeal’ te gaan: vier mannen houden Samet en Ilyas onder schot en dwingen hen om de cocaïne af te staan.

Ook moeten ze hun geld en mobiele telefoons afgeven.Wie precies het dodelijke schot heeft afgevuurd, is tot nu toe onduidelijk. De rechtszaak duurt drie dagen en is omgeven met uitgebreide veiligheidsmaatregelen.

Het is voor het eerst dat alle, vijf in het totaal, verdachten samen in één rechtszaal verschijnen.

