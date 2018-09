Kapster dreigt vrouw in de fik te steken

Dat meldt het Nieuwsblad. Kapster Vanessa E. bezocht vorige week een feestje en had een envelop met zevenduizend euro in haar handtas. Het geld was bedoeld voor een reclamecampagne voor haar kapsalons. Later op de avond ontdekte ze tot haar grote schrik dat het geld uit haar tas was verdwenen.

Een camera had de diefstal vastgelegd en Vanessa dacht de dader te herkennen. Ze was vastbesloten het er niet bij te laten zitten en lokte de vermeende dader naar een park om haar daar met benzine te overgieten. Daarbij dreigde Vanessa E. de vrouw in de fik te zullen steken als ze het gestolen geldbedrag niet zou teruggeven.

Het slachtoffer beloofde het bedrag terug te zullen geven, maar in plaats daarvan spoedde ze zich naar de politie. Vanessa E. werd de volgende dag samen met haar nicht opgepakt. Beide dames worden verdacht van opsluiting, bedreigingen en geweld. De kapster mag de voorlopige hechtenis thuis uitzitten.