Bijstandsgerechtigde moet aan de bak

Dat hoeft niet per se een baan te zijn, maar kan ook vrijwilligerswerk, een taalcursus of mantelzorg zijn. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Welzijn) schrijft aan de Tweede Kamer dat gemeenten een ’passend bod’ moeten doen aan bijstandsgerechtigden. Als zij daar niet aan mee willen werken, kan de gemeente het aanbod ook verplicht opleggen.

Nu is er nog veel verschil tussen hoe gemeenten de tegenprestatie voor de bijstand opleggen. Soms wordt er niks gevraagd, in andere gevallen is vrijwilligerswerk genoeg. Er zijn ook gemeenten die alleen een door hen opgedragen activiteit als tegenprestatie beschouwen.

Verplichting

De Tweede Kamer wilde af van die vrijblijvendheid en daarom geeft de staatssecretaris nu gehoor aan een motie van onder meer D66’er Rens Raemakers. Wel mogen gemeenten nog zelf bepalen wat precies een passend aanbod is. Voor de ene bijstandsgerechtigde zal een taalcursus beter passen, en van bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen kan minder verwacht worden.

Van Ark gaat de komende tijd met de gemeenten in gesprek over de verplichte tegenprestatie en wil de Kamer in het voorjaar informeren met een verder uitgewerkt plan.