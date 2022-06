Eddie N.: ’Niets te verklaren’ LIVE | Overvallers probeerden sieraden van pols Nikkie de Jager te snijden

ROTTERDAM - Twee verdachten die dinsdag in de Rotterdamse rechtbank terechtstaan voor de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager beroepen zich tijdens de rechtszaak op hun zwijgrecht. „Ik heb niets te verklaren”, zei Eddie N. (25), wiens DNA in de woning van het slachtoffer is gevonden.