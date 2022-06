LIVE | Verdachten van overval op Nikkie de Jager zwijgen

Binnenland

Moordenaar Milica van Doorn in gevangenis overleden

Hüseyin A., de 51-jarige man die in februari in hoger beroep werd veroordeeld tot negentien jaar en zeven maanden gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica van Doorn in 1992, is in de gevangenis overleden.