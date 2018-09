Bij het blussen werd een lichaam aangetroffen. Ⓒ News United

OOTMARSUM - In Ootmarsum (Twente) is maandagochtend iemand omgekomen door een brand in een woning, meldt de politie. ,,Bij de bluswerkzaamheden is een lichaam aangetroffen. Om wie het gaat wordt onderzocht'', aldus een woordvoerster.