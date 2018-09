’Pechtold is over de datum’

De helaas overleden zanger Ede Staal zong het al (vertaald uit het Gronings): ’Ik weet, er is een tijd van komen, en ook een tijd van gaan. En alles wat daar tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan.’

Ook aan het politieke bestaan van Alexander Pechtold is een eind gekomen. Binnenkort draagt Alexander z’n fractievoorzittershamer over aan een ander prominent D66-lid, neemt een sabbatical en krijgt vervolgens een tweede leven aangeboden als commissaris van de koning, wordt burgemeester of krijgt een andere fraaie, riant betaalde functie.

Want zo hebben ’ze’ dat in de politiek immers afgesproken?

Henk Mulder, Hasselt (OV)