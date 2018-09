Partijlid opgepakt met 3 kilo heroïne na lanceren drugsplan

Rediart C., die uitkomt voor de partij CD&V, werd onderweg naar Zwitserland door de politie gestopt. In een auto troffen agenten drie kilo heroïne aan, zo meldt Het Nieuwsblad. De drugs waren verstopt in een speciaal ontworpen compartiment.

Ter hoogte van het Franse stadje Vitry, werden het lid en zijn medeverdachte staande gehouden door de politie. In het voertuig met Belgisch kenteken zat drie kilogram heroïne verstopt. De auto stond op naam van de Kosovaarse medeverdachte van het partijlid. Zij is een bekende van de politie.

Een week geleden waarschuwde de Antwerpse burgemeester nog voor connecties tussen leden van de Antwerpse gemeenteraad en de drugsmaffia. De opgepakte Rediart C. staat op de 46e plaats van de CD&V-lijst die ook uitkomt in de Antwerpse gemeenteraad.

„Als dit klopt, spreekt het voor zich dat de man niet op de lijst kan staan”, reageert CD&V-lijsttrekker Peeters aangeslagen. Hij kent C. naar eigen zeggen niet. „Wij hebben 55 kandidaten en daarnaast zijn er al de kandidaten in de districten. Dat is heel veel volk. Wij hebben ook niet de mogelijkheid om de Staatsveiligheid op iedereen af te sturen.”

Peeters wijst erop dat het de districten zijn die verantwoordelijk zijn voor de screening van de kandidaten. Zij dragen ook kandidaten voor de Antwerpse lijst voor. „Wij proberen mensen juist in te schatten, maar die mensen moeten ook zelf oprecht zijn. Ik betreur dit ten zeerste. Maar spijtig genoeg kan dit gebeuren.”