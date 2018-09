Man weigert tas van busstoel te halen voor hoogzwangere vrouw

Dat meldt Daily Mail. Voor de meeste mensen is opstaan voor een zwangere vrouw in het openbaar vervoer de normaalste zaak van de wereld. De Australische in Londen wonende Brydie Lee-Kennedy keek dan ook raar op toen de man het laatste plekje in de bus niet aan haar wilde afstaan.

„Nou, het is eindelijk gebeurd in mijn achtste zwangerschapsmaand”, schreef de vrouw op Twitter. „Ik zat gewoon op de hand en tas van een man omdat hij ze niet weg wilde halen van het laatste vrije plekje in de bus. We reizen nu in stilte verder.”

Haar tweet kreeg in korte tijd ruim 17.400 ’likes’ en krijgt volop bijval van zwangere vrouwen die massaal hun eigen ov-leed delen.

„Toen ik zwanger was, vroeg ik aan een man of ik mocht zitten in de trein omdat ik heel misselijk was. De man zei ’jullie willen toch gelijke rechten? Dan kun je blijven staan’. Daarop heb ik overgegeven. Over hem heen, en zijn krant en zijn laptoptas. De uitdrukking op zijn gezicht gaf voldoening”, reageert een vrouw op Twitter.

„Toen ik acht maanden zwanger was en een man niet wilde opstaan, heb ik gedreigd te zullen bevallen bovenop zijn voeten als hij me niet liet zitten. Toen stond hij op en vertrok”, schrijft een ander.

De reacties blijven binnenstromen. „Ik was hoogzwanger toen een man me in een overvolle metro vroeg om op te staan voor hém zodat hij naast zijn vriend kon zitten. Ik geloof dat mijn blik hem nog nachtmerries bezorgt.... en mijn woordkeus nog naklinkt in zijn oren.”