Laatste voortvluchtige verdachte heli-zaak nu ook vast

Dinsdag begint het proces in deze zaak, waarin negen verdachten terechtstaan. L. is een van hen. Het OM beschuldigt de verdachten ervan een helikopter te hebben willen kapen waarmee ze A. wilden bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op 11 oktober vorig jaar.

L. zou een sleutelrol hebben gespeeld bij de ontsnappingspoging, zo bleek uit het onderzoek tot nu toe. De poging mislukte, doordat de politie vooraf getipt was over de plannen. Op het vliegveld Kempen in het Brabantse Budel greep de politie in en kwam het tot een achtervolging. Daarbij schoot de politie een van de vluchtende verdachten, een Fransman, dood.

A. zit een straf uit van twaalf jaar vanwege zijn rol in een liquidatie van een crimineel in Antwerpen. Die moord leidde tot een golf van dodelijk geweld in de Amsterdamse onderwereld. A. is na de bevrijdingspoging overgeplaatst naar de extra bewaakte gevangenis in Vught.

Voor het proces zijn vijf dagen uitgetrokken. Een van de verdachten is in de aanloop naar de rechtszaak op vrije voeten gesteld, omdat zijn rol minimaal zou zijn geweest. De andere zeven zaten nog wel vast en daar is L. nu bij gekomen.