Daniëlle (16) vermist

Ze is voor het laatst gesignaleerd op het station van Groningen.

Daniëlle was zaterdag naar haar moeder geweest. Daarna zou ze weer naar de instelling gaan waar ze verblijft.

De politie heeft camerabeelden waarop te zien is dat ze twee uur lang op een bankje voor de Burgerking zit. Dan spreken twee jongens haar aan en is ze spoorloos. De telefoon die ze bij zich had, staat uit.

Op het moment van de verdwijning droeg Daniëlle een blauwe spijkerbroek met gaten en glitters. Verder had ze zwarte Versace-schoenen en een donkerblauwe jas van Canada Goose.

Tips: bel 09008844