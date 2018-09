Schotse toeristen ontdekken verborgen camera in Airbnb

De 34-jarige Dougie Hamilton was samen met zijn vriendin op vakantie. Toen de man uit Glasgow na een lange dag eens goed keek naar de wekkerradio merkte hij iets vreemds op: „Op een bepaald moment was ik een tiental minuten in de richting van een klok aan het staren. Er was gewoon iets dat me ongemakkelijk maakte.”

De wekkerradio had een snoer, zoals telefoonopladers ook kunnen hebben: „Dat vond ik al bizar.” In gesprek met nieuwssite Daily Record vertelt de Schot dat hij recent op Facebook nog een video had gezien over verstopte camera’s: „Ik dacht: Wil ik echt die gekke persoon zijn die een digitale klok controleert op verborgen camera’s?”

Hamilton besloot de stekker uit de radio te trekken. Toen ontdekte hij dat het apparaat op batterijen werkt. Vervolgens schoof de Schot de voorkant van de klok weg en ontdekte hij de videocamera: „We wisten niet of de eigenaar aan het kijken was. Het voelde gewoon griezelig en we wilden niet blijven.”

De man heeft een klacht ingediend bij Airbnb, waarna een onderzoek is gestart. De twee toeristen hebben de rest van hun verblijf in een hotel doorgebracht en kregen van Airbnb het geld terug dat ze hadden betaald aan het bedrijf.