Doorrijdster Sittard alweer vrij

Volgens de politie zijn er geen verdere ’onderzoeksgronden’ om haar nog langer vast te houden. De verdachte mag de berechting in vrijheid afwachten, zo liet de politie weten.

De vrouw had een alcoholpromillage van 0,7 in haar bloed toen ze de 20-jarige fietsster Julie aanreed. De studente was op de terugweg van een feest in de buurt.

In de buurt wordt vol ongeloof gereageerd op de vrijlating van de Sittardse. „Verbijsterend, niet uit te leggen”, zegt een voorbijgangster. „Hoe leg je dit aan de ouders uit?” Ook een andere vrouw, die bloemen neerlegt op de plek van het drama aan de Straatsburglaan, kan er niet over uit. „Een nachtje in de cel dus. Laat ik het genuanceerd zeggen: dat voelt heel ongemakkelijk.”

De alcomobiliste was zo dronken, dat ze daarna nog een geparkeerde auto ramde en tegen een huis en een boom botste. Daarna ging ze ervandoor, naar het woonadres van haar partner aan de vlakbij gelegen Betuwestraat. Daar werd ze door de politie aangehouden. Julie overleed op de plek van het ongeluk.

