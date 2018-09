Shirt dat zorgt voor grotere borsten gaat viral

De top heeft een strategisch raster met grijze vierkanten, waarbij de witte lijnen de borsten groter doen lijken zonder dat daarbij een mes aan te pas hoeft te komen. Reddit-gebruiker zackishome toonde afgelopen week met foto’s van voor- en zijaanzicht het effect van het shirt aan. Hieruit blijkt dat je als kijker bedrogen uitkomt wanneer de vrouw die het kledingstuk draagt zichzelf een kwartslag draait. Het optische effect van het shirt verdwijnt volledig bij het zijaanzicht van het lichaam.

In een reactie onder de online hit grapt een vrouw: „Mensen vragen zich af waarom ik vanaf vandaag dezelfde blouse op elke foto draag.” Een andere Reddit-gebruiker vraagt zich af of de fabrikant ook van plan is om broeken voor mannen te ontwerpen.