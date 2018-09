Weer steekpartij in Parijs

Hetzelfde geldt voor een man van Afghaanse komaf die zondagavond in Parijs op mensen op straat instak. Daarbij vielen acht gewonden onder wie vier ernstig gewonden. De politie heeft niets over zijn mogelijke motieven gezegd. Volgens omstanders maakte hij een bedwelmde of gedrogeerde indruk, meldden Franse media.

Lyon

Grote beroering was er maandag ook in Lyon. Het vliegveld van de derde stad van Frankrijk werd opgeschrikt door een voortvluchtige automobilist. De politie achtervolgde de spookrijder eerst over een snelweg. De man reed vervolgens door veiligheidsbarrières bij vliegveld Lyon-Bron.

De automobilist scheurde daarna naar de nabijgelegen internationale luchthaven Lyon-Saint Exupéry. Daar reed hij door de glazen deuren van een terminal en wist de banen te bereiken die zijn bestemd voor vliegtuigen. De man kon worden overmeesterd toen zijn voertuig naast de baan tot stilstand kwam en hij te voet probeerde te vluchten.

Over de identiteit en motieven van de automobilist is nog niets bekendgemaakt. De lokale autoriteiten melden dat geen slachtoffers zijn gevallen. Voor het politieonderzoek is het vliegverkeer enige tijd stilgelegd.

