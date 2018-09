Dodental aardbeving Japan omhoog

De aardbeving van afgelopen donderdag had een kracht van 6,7. De meeste slachtoffers vielen in de plaats Atsuma. Daar kwamen zeker 36 mensen om het leven door aardverschuivingen. De autoriteiten vonden maandagochtend het lichaam van een vermiste 77-jarige man, bericht omroep NHK.

Het natuurgeweld heeft een ravage aangericht in het gebied. In totaal zijn minstens zeventig gebouwen verwoest, zeggen de autoriteiten. Ook bleef door aardverschuivingen een dikke laag modder achter op wegen en rijstvelden. Het openbaar vervoer in het rampgebied komt inmiddels geleidelijk weer op gang.