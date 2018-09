Aanhouding in woning haatvlogger Youness O. om zedendelict

Hoewel bronnen rond het onderzoek melden dat het gaat om O. zelf, wil de politie dit nog niet bevestigen.

De politie nam in de woning spullen in beslag.

Bronnen rond het onderzoek melden dat de haatvlogger zou zijn opgepakt omdat hij wordt verdacht van seksueel ongepast gedrag met een minderjarig meisje.

Het zou volgens bronnen gaan om een vijftienjarig meisje met het verstand van een kind tussen de twee en vier. Het aangifteproces is in volle gang en daarom willen zowel de politie - hangende het onderzoek - als de andere bronnen verder nu niets kwijt.

O. heeft nog geen advocaat. Wel is bekend dat de aanhouding niet tijdens de huiszoeking plaatsvond: O. was toen niet thuis, vermoedelijk nadat hij doorhad dat hij in de gaten werd gehouden.

O. is eerder veroordeeld wegens haatzaaien en opruien omdat hij op sociale media had voorgesteld om ‘toeristen uit Israël (kinderen niet) in Nederland total loss te slaan’. Hij noemde in een vlog LHBT’ers ‘ziekelijk’ en ‘raar AIDS-volk’.

Ook is er aangifte tegen hem gedaan van afpersing door NPO-presentator Ajouad El Miloudi en zou er een ‘liquidatiepoging’ zijn gedaan op de ‘haatvlogger’.

De politie doet huiszoeking in de flat van de haatvlogger in Hilversum. Ⓒ Caspar Huurdeman