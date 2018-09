’Wat heeft (neo)liberalisme ons gebracht?’

In de jaren zeventig tot in de jaren tachtig kon een middenklasse (mannelijke) éénverdiener genoeg inkomen vergaren om een gezin met vier kinderen en vrouw te onderhouden. De partner die niet werkte had nog tijd voor kinderen en sociale contacten in de wijk. En zo´n eenverdiener kon een huis kopen, en auto rijden, jaarlijks op vakantie (met vier kinderen) en de kinderen schuldenvrij laten afstuderen en het rijbewijs laten halen.

Probeer dat nog maar eens anno 2018... onmogelijk!

En kom dan niet aan dat het een groot goed is dat we nu de hele wereld kunnen overvliegen en een mobieltje hebben. Of dat we in de jaren zeventig nog geen ’moderne’ huishoudelijke apparatuur hadden als een wasmachine. Vroeger was alles beter? Nou in dit materieel opzicht is daar weinig tegen in te brengen!

Lang leve het (neo-) liberalisme dat sinds de jaren tachtig tot op heden opgang heef gedaan, het heeft ons veel gebracht. Zou alleen niet weten wat, buiten maatschappijontwrichting, meer stress en wantrouwen etcetera.

En zo blijven we fijn verder stressen en filerijden met z’n allen, zonder werkelijke toegevoegde waarde voor mens en maatschappij. En waarom? Omdat er geen bestuurders meer zijn die buiten het neo liberalistische economische kader kunnen denken misschien? De meeste mensen het ’wel best vinden’ of ’fatalistisch’ zijn? Eigen belang eerst?

Zonnemax.