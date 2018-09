NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd

Het is een opvallende passage in het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, de analyse die terrorismebestrijder NCTV elk kwartaal maakt. ,,Vooral in Drenthe en Groningen neemt het protest (tegen windmolens, red.) in sommige gevallen buitenwettelijke vormen aan’’, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV die zich in eerste instantie richt op bestrijding van ideologisch gestoeld terrorisme, maakt zich zorgen over de verharding van het protest tegen windmolens. ,,Hoewel een klassieke ideologie bij het buitenwettelijk verzet tegen windmolens ontbreekt, is het gelet op de politieke doelen, wel degelijk als extremisme te omschrijven.’’

Zonder het met zoveel woorden te noemen, doelt de NCTV op acties in het noorden van het land. Daar woedt al jaren een felle strijd van bewoners tegen de komst van grootschalige windmolenparken. Dat leidde in het verleden al tot diverse ernstige incidenten.

Zo werd in juli bekend dat 34 organisaties als projectontwikkelaars, turbinebouwers, banken, een advocatenkantoor en leveranciers een dreigbrief hebben ontvangen. ,,Wij staan niet in voor de veiligheid van uw personeel’’, citeerde het Dagblad van het Noorden. Een van de bedrijven, energiebedrijf Innogy, meldde het voorval bij de politie.

Sabotage

Twee jaar geleden moesten boeren in de gemeente Midden-Groningen het ontgelden. Daar zijn bewoners fel tegen de komst van het vijfendertig turbines grote windmolenpark Meeden, deels op het terrein van lokale boeren. Er werden blikken met scherpe voorwerpen in weilanden gegooid, bedoeld om machines te saboteren. Toenmalig waarnemend burgemeester Rein Munniksma werd op aanplakbiljetten als nazibeul afgeschilderd. ,,Als je op zondagochtend wakker wordt en je ziet de stickers om je huis, dan is dat vervelend. Het komt ook bij je gezin binnen, bij je omgeving. Je moet doorgaan, maar het is voor geen meter. Het is walgelijk’’, zei hij er onlangs over in zijn afscheidsinterview bij RTV Noord.

Ook de geplande komst van het windmolenpark de Drentse Monden stuit op hevig verzet. In juni werd een 58-jarige man uit Nieuw-Buinen veroordeeld voor het rondsturen van dreigende kerstkaarten aan voorstanders van het windmolenpark. De man was volgens RTV Drenthe betrokken bij actiegroep Platform Storm.

Overigens constateert de NCTV dat niet alleen in Nederland extremistisch verzet is tegen windmolenparken. Het is in meer Europese landen zichtbaar. Zo werden volgens de dienst in Frankrijk dit jaar al diverse windmolens in brand gestoken. Dat leidde tot schades van miljoenen euro’s.