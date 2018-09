’Duizenden IS-fans in Nederland’

Jihadisten vissen ook meer in de vijver van salafisten. Er is een vermenging. De NCTV waarschuwt voor het ’niet-gewelddadige verspreiden van een boodschap van haat tegen het Westen en de voortdurende ondergraving van onze democratische waarden en rechtsstaat.’

Het aantal IS-geïnspireerde aanslagen in Europa is weliswaar sterk afgenomen sinds vorig jaar, van de jihadistische beweging in Nederland gaat onverminderd een geweldsdreiging uit. Bovendien is de beweging groot. De NCTV schat het aantal jihadfans in Nederland op enkele duizenden. „Rond 2010 werd geconstateerd dat die beweging niet meer zoveel voorstelde. Niemand hield het toen voor mogelijk dat het jihadisme in Nederland zo sterk zou groeien.”

De terreurbestrijder waarschuwt dat Nederlandse jihadisten misschien gevoelig zijn voor het verhaal dat het Westen met aanslagen gestraft moet worden voor het verslaan van het IS-kalifaat.

Jihadisten komen vrij

Probleem is ook dat er de komende jaren jihadisten vrijkomen uit de gevangenis. Het gaat om ’ervaren of charismatische figuren’ die de jihadscene weer kunnen opschudden. Een deel is nog even radicaal als toen ze de cel in gingen. Een belangrijk ronselaar als Azzedine C. is al een tijdje op vrije voeten. Ook Samir A. is al een tijdlang zonder enkelband vrij.

Ook in de omringende landen speelt het probleem dat voor veel jihadisten de celdeuren binnenkort openzwaaien. In Frankrijk gaat de komende jaren om 115 jihadi’s en in het Verenigd Koninkrijk alleen al dit jaar om tachtig mensen.

Misplaatste naïviteit

De NCTV waarschuwt ook voor misplaatste naïviteit bij het terughalen van vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië. „De moeders doen zich vaak voor als naïeve slachtoffers die door hun man zijn meegenomen naar het zogenaamde ’kalifaat’, maar doorgaans hebben zij bewust voor de reis gekozen en hangen zij het jihadisme nog steeds aan. Daarnaast heeft IS in diverse video’s laten zien niet te schromen minderjarigen, onder wie soms jonge kinderen, voor verschrikkelijke gewelddaden in te zetten. Onlangs heeft een in Frankrijk opgepakte terugkeerder verklaard dat IS kinderen heeft opgeleid om aanslagen in Europa te plegen.”