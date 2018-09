Gemeentehuis in Rhenen beschoten

Dat meldt De Gelderlander. Op het moment van de beschieting was er niemand in het gebouw aanwezig. Het motief van het incident is nog niet bekend. Er zijn volgens de gemeente geen aanleidingen of concrete dreiging. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Een woordvoerder laat weten dat het gemeentehuis maandag gewoon geopend is. In overleg met de politie zijn er uit voorzorg veiligheidsmaatregelen genomen.