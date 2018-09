Aartsen heeft spijt van tweet

Afgelopen weekend werd Aartsen fel bekritiseerd op sociale media om berichten die hij als negentienjarige op Twitter heeft geplaatst. Zo vielen critici over een bericht waarin hij als reiziger zijn irritatie toont over mensen die voor de trein springen en plaatste de Brabander iets positiefs tijdens een voetbalwedstrijd van NAC over het zingen van de carnavalskraker Ow Sylvana.

Maandag kwam er voor het eerst kritiek van lokale VVD’ers. Zo riep VVD-wethouder Rob Berkhout van de gemeente Wormerland de partijtop op om af te zien van de installatie aanstaande donderdag: „Ik kan me niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo’n eikel erbij willen hebben.” VVD-raadslid Bert Homan uit Assen roept Aartsen op om zelf af te zien van het Kamerlidmaatschap.

Spijt

Aartsen heeft in een videoboodschap zijn excuses gemaakt voor de oude tweet over mensen die voor de trein springen. „Ik baal er enorm van en het spijt me dat mensen zich gekwetst voelen”, zegt de politicus. „Ik hoop dat mensen mij vooral gaan beoordelen op mijn werk in de Tweede Kamer en niet op een aantal slechte grappen die ik tien jaar geleden heb gemaakt.”

Thierry Artsen Ⓒ ERALD VAN DER AA

’Heel veel hysterie’

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die Aartsen kent uit zijn woonplaats Breda, kan zich niet vinden in de kritiek van de twee partijgenoten. „Ik vind dat er heel veel hysterie is over domme tweets”, reageert de liberaal. „Hij wordt gewoon Kamerlid voor ons. Beoordeel hem op zijn Kamerwerk.”

Dijkhoff grapte nog dat hij blij is dat er geen Twitter bestond toen hij zelf negentien was. „Laten we accepteren dat we gewoon mensen zijn en geen robots”, zegt het VVD-kopstuk. „Ik vind het raar dat er zo makkelijk een sfeertje ontstaat waarin die jongen bedreigingen ontvangt en zijn familie nare berichten over een puberale tweet.”

Rutte: ’Iets onhandigs gedaan’

VVD-leider Mark Rutte heeft kort gereageerd op de commotie: „Die jongen heeft tien jaar geleden iets onhandigs gedaan en ook rechtgezet. Dus maak het niet te groot.”