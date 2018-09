Doden bij aanval op staatsoliebedrijf Libië

De National Oil Corporation geldt als een belangrijke steunpilaar van de autoriteiten in het door conflict verscheurde land. NOC genereert een groot deel van de overheidsinkomsten. Het bedrijf bleef de afgelopen jaren relatief goed functioneren, ondanks de chaos die volgde op de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011.

Een gevluchte medewerker vertelde dat „drie tot vijf” gewapende mannen aan het schieten waren in het NOC-gebouw. De man zei uit een raam te zijn gesprongen om te ontkomen aan de aanvallers. Getuigen stelden dat veiligheidstroepen ruiten insloegen zodat het personeel kon vluchten. Ook zijn explosies gehoord.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat er aanwijzingen zijn dat strijders van Islamitische Staat het gebouw bestormden. De terreurorganisatie is al jaren actief in het Noord-Afrikaanse land. De jihadisten waren enige tijd de baas in Sirte, maar zijn zo’n twee jaar geleden verdreven uit die stad aan de kust.

Hoofdstad Tripoli was de afgelopen tijd het toneel van bloedige gevechten tussen rivaliserende milities. De VN-missie in het Noord-Afrikaanse land maakte eerder deze maand bekend dat een wapenstilstand was gesloten tussen de strijdende partijen. Op papier is de zogenoemde regering van nationale eenheid de baas in de stad, maar in de praktijk handelen gewapende groepen veelal naar eigen inzicht.