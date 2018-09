Moeder vondeling CS voor de rechter

Nabila R. wordt verdacht van het te vondeling leggen van de toen bijna vier jaar oude kleuter. De politie tastte dagenlang in het duister over de leeftijd, de naam en het land van herkomst van het kind. Hij sprak geen woord. Ook de inzet van tolken mocht niet baten. De jongen werd ondergebracht in een pleeggezin.

Drie dagen later werd Nabila R. op straat in Amsterdam aangehouden. Burgers herkenden haar op de camerabeelden die de politie had verspreid. Daarop loopt ze met twee rolkoffers door het station, met haar zoontje naast haar.

Op het te vondeling leggen van een kind staat volgens de wet een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Als de vader of moeder zoiets doet, kan de straf met een derde worden verhoogd.

Waarom Nabila R. haar zoontje achterliet op het Centraal Station is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie zei na haar aanhouding dat Nabila R. last leek te hebben van „de nodige sociale problematiek.” Haar advocate Romy Hartman wilde nog niet zeggen of de vrouw is onderzocht door een psychiater of psycholoog.

Het is niet de eerste keer dat een kind wordt achtergelaten op het Centraal Station. In 2002 zat de 6-jarige Luca moederziel alleen in de Burger King op het CS. Hij had een briefje in zijn hand waarin werd gevraagd om goed voor hem te zorgen. Zijn moeder meldde zich anderhalve maand later. Ze vertelde dat een Chinese priester haar had gezegd dat haar kind werd geplaagd door de geest van een overleden familielid en dat het slecht met hem zou aflopen. Ze werd tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Luca bleef anderhalf jaar in een Amsterdams pleeggezin, en verhuisde daarna naar Italië.

In 2003 liet een 19-jarige asielzoekster een baby van zeven maanden achter op het CS. Zij werd vanwege haar geestestoestand niet veroordeeld. De zitting tegen Nabila R. volgende week dinsdag is nog niet inhoudelijk.

