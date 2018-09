’Niets duidt op misdrijf bij verdwijning Arjen Kamphuis’

Ruim een week zoekt de Noorse politie naar de 47-jarige Kamphuis. Hij verdween op 20 augustus nadat hij uitcheckte bij zijn hotel in de noordelijk plaats Bodø.

Tien dagen later, op 30 augustus blijkt zijn telefoon korte tijd aan te zijn gezet net buiten Stavanger, meer dan 1700 kilometer zuidwaarts. Het staat nog niet vast dat dit door Kamphuis is gebeurd, al denken vrienden en collega’s dat de computerexpert zijn telefoon zo heeft beveiligd, dat niemand anders er in kan.

De Noorse politie zoekt al anderhalve week naar Kamphuis, onder meer door inzet van de speciale eenheid Kripos. Volgens de Noorse journalist Gunnar Andreassen duidt de inzet van die eenheid er wel op dat men rekening houdt met een misdrijf. „De politie in Bodø is in staat een zoekactie te houden, al dan niet met hulp van lokale reddingsteams. Dat Kripos betrokken is, betekent dat men uitgaat van een misdrijf”, zegt hij stellig. Tot nu toe zegt de politie daar juist niet van uit te gaan.

Hulp vanuit Nederland

Inmiddels wordt ook vanuit Nederland actief meegeholpen met de zoektocht naar Kamphuis. De Telegraaf meldde al dat twee Nederlandse rechercheurs naar Noorwegen afreizen om ter plekke te helpen. Wanneer zij daar aankomen, is niet bekend. De Noorse politie denkt ’ergens deze week’.

Intussen is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen Noorwegen en Nederland wel geïntensiveerd, aldus de Noorse politie.

Bekijk ook: Teken van leven van Arjen Kamphuis