Chemours investeert in reductie GenX

In juni meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat mogelijk kankerverwekkende stoffen die Chemours gebruikt bij die GenX-technologie in het verleden via het afval in lucht, bodem en water terechtkwamen. Ook constateerde de inspectie dat het Dordtse bedrijf transporteurs en verwerkers van afval niet op de hoogte bracht dat de stoffen in het afval zitten.

Met de GenX-technologie worden onder meer antiaanbaklagen en hittebestendige coatings gemaakt.

Maandag kwam Chemours dus met een plan om in fases de emissie flink te verlagen. Daartoe komt er onder meer nieuwe (test- en meet)apparatuur en technologie. Topman Paul Kirsch: „Wij nemen de zorgen van de gemeenschap serieus en wij zijn toegewijd om verder te gaan dan de eisen die wet- en regelgeving aan ons stellen, om aan de verwachtingen te voldoen die de gemeenschap van ons heeft, nu en in de toekomst.”