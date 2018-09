Man neergeschoten door politie

De politie kwam op een melding af dat er een man in de woning met een mes aan het zwaaien was. Ter plaatse bedreigde hij ook de agenten, waarop de agenten waarschuwingsschoten losten. Toen de verdachte de agenten bleef bedreigen, schoot een van hen gericht op het been van de man. De verdachte is met een politie-escorte in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij geschoten is door politie, doet de rijksrecherche onderzoek.

