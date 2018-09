Smijtrel: ’geen racisme’

1 / 2 1 / 2 Anita de Horde Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Buren van de ’Airbnb-smijter’ zijn onthutst over de racismebeschuldigingen die geuit zijn door de huurster van het appartement in de Amsterdamse Potgieterstraat. Zij vinden de bewoners juist heel betrokken, zeggen ze tegen deze krant. Bovendien is de pandeigenaresse een prominent en actief GroenLinks-lid.