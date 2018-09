Student huurt personeel om universiteit te doorstaan

Waar de meeste studenten slechts beschikken over een kamer ter grootte van een bezemkast, zal de Indiase studente tijdens haar studie aan de St. Andrews-universiteit in een eigen woning verblijven. Daarnaast huurt haar steenrijke familie personeel in om haar vier jaar op de universiteit te verlichten, zo meldt The Sun.

Via recruitmentbureau Silver Swan werd een advertentie geplaatst. Daarin zocht de steenrijke miljardair naar ervaren personeel voor zijn dochter. De verschillende medewerkers zullen in dienst van de student ongeveer 30.000 pond per jaar verdienen. De rollen lopen uiteen van eten koken, het huis schoonhouden en het andere personeel aansturen tot het ordenen van de studente haar kledingkast en personal shopping.