Verdachten weigeren vaker onderzoek stoornis

DEN HAAG - Het aantal verdachten in het Pieter Baan Centrum dat weigert mee te werken aan onderzoek naar geestelijke stoornissen, is de afgelopen vijftien jaar flink toegenomen. Weigerde in 2002 nog 23 procent volledige medewerking, in 2017 was dat 43 procent. Zo’n gedragskundig onderzoek ligt in beginsel ten grondslag aan het al dan niet opleggen van een tbs-maatregel door de rechtbank.