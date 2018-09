Vrouw zwaargewond bij steekpartij

Kwart voor twaalf ’s middags werd het alarmnummer gebeld vanwege een ruzie en steekincident in een woning. In de woning waren meerdere personen aanwezig, onder wie ook enkele kinderen. De vrouw had ernstige verwondingen. Agenten hebben eerste medische bijstand verleend. De vrouw is vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond plaats bij een belshop en houdt de gemoederen in de buurt bezig. Eén van de mannen die in de woning aanwezig was, een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden.