Uitslag stelling: Voorkeur voor Nederlands

Ondanks de toegenomen animo voor Nederlandstalige muziek klagen veel Nederlandse artiesten dat zij weinig worden gedraaid op de radio. De meeste stellingdeelnemers (58 procent) beamen dit. „Alleen op NPO5 is vaak Nederlandse muziek te horen, bijvoorbeeld bij Tineke de Nooy en Arbeidsvitaminen”, klaagt een deelnemer. „Het is de schuld van de dj’s”, stelt iemand, terwijl een medestander betoogt dat door ’zogenaamde kenners er minachtend over wordt gedaan’.

De meesten zouden graag zien dat Nederlandstalige muziek meer aandacht krijgt. Veel reacties van respondenten zijn duidelijk en direct hierover: „Er mag wel wat meer Nederlandstalige muziek op de radio” en „je hoort Nederlandse artiesten veel te weinig.” Toch weten verrassend veel respondenten muziekzenders te noemen, waar Nederlandse artiesten de boventoon voeren. Zo wordt 100% NL vaak genoemd, maar ook RadioNL, alsmede TV Oranje.

Sommigen hebben ook kritiek op de muziekkeuze en de frequentie van hitnummers die worden uitgezonden op de radio. Zo stelt een deelnemer: „Wat jammer is, is dat ze vaak heel de tijd hetzelfde nummer draaien, omdat dat toevallig een hit is. Het zou veel leuker zijn als ze eens ’oudere’ nummers draaien en ook onbekendere nummers van die bands.”

Velen (34 procent) hebben niet direct een voorkeur voor een muziekgenre en houden van alle soorten Nederlandstalige muziek. Toch is zo’n twaalf procent van de respondenten erg gesteld op het levenslied, terwijl tien procent juist weer gecharmeerd is van nederpop. Tot de favoriete Nederlandse artiesten behoren, niet verwonderlijk, de gevestigde namen zoals Jan Smit, André Hazes en Marco Borsato maar sommigen noemen ook nieuwelingen zoals Wesley Bronkhorst. Opvallend is dat ook de ’oudjes’ het nog goed doen: „Mijn favoriet is Rob de Nijs met zijn prachtige teksten”, schrijft een fan, terwijl een andere muziekliefhebber Boudewijn de Groot verkiest ’omdat zijn teksten en muziek mij raken’. En voor weer een andere deelnemer staat ’Robert Long met zowel tekst als muziek op eenzame hoogte’.

Voor de meeste muziekluisteraars is de inhoud van de Nederlandstalige tekst én de melodie van het lied erg belangrijk. Als die ’kloppen’, is een hit geboren en komen vanzelf de emoties los. Dat mondt bij de meesten overigens niet uit in luid karaoke gezang, maar meer in bescheiden neuriën.

Overigens was Nederlandstalige muziek in sommige regio’s altijd al populair, laat een café-uitbater weten: „Ik ben in 1989 café Het Uilennest in Tilburg begonnen met louter Nederlandstalige muziek. Menigeen verklaarde mij voor gek maar binnen twee jaar waren er al drie cafés die mij volgden.”

Toch blijft muziek een kwestie van smaak. Er zijn ook veel tegenstanders (37 procent) van Nederlandstalige muziek. „Die volksmuziek is niet om aan te horen”, foetert een opposant. Een ander valt bij: „Vreselijk en vooral Roelvink, Hazes en Bauer. Wordt niet lekker van dat gekweel. Zingen kunnen ze niet.”