Vijfdaagse behandeling ’helikopterzaak’ van start

De 39-jarige man uit Bergen op Zoom werd direct achter tralies gezet.

Dinsdag begint in Amsterdam de strafzaak tegen de nu in totaal negen verdachten. De rechtbank heeft er vijf dagen voor uitgetrokken. De verijdelde ontsnapping vond plaats op 11 oktober vorig jaar. Benaouf A. zit een celstraf van twaalf jaar uit voor de moord op Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Dat vormde het startsein voor een reeks liquidaties binnen de wereld van de ’mocromaffia’.

Het plan was om A. vanaf de luchtplaats van de gevangenis in Roermond op te takelen, maar het plan mislukte dankzij een oplettende verhuurder van de helikopter.

Alarmbellen

De verhuurder raakte gealarmeerd door het verhaal van zijn klant, die zogenaamd zijn vriendin wilde verrassen met een helivlucht. In plaats van een kleine heli, wilde de ’amoureuze’ klant een groot type huren. Dat deed bij de verhuurder de alarmbellen afgaan.

De politie wachtte de verdachten op bij het vliegveld in Budel. De bedoeling was dat daar de ingehuurde Colombiaan Alvaro G.B. de stuurknuppel zou overnemen van de piloot. De politie kon na een wilde achtervolging waarbij één van de verdachten werd doodgeschoten, de mannen inrekenen.

Netflix-serie

Alvaro G.B. bleek maar al te bereid om een verklaring af te leggen over zijn kompanen, waarbij hij zijn eigen rol bagatelliseerde. Tijdens een eerste pro formazitting zei hij dat hij dacht dat hij een rol zou gaan spelen in een Netflix-serie. Eenmaal in Nederland werd hem duidelijk dat hij niet de glansrol van zijn leven zou krijgen. Hij zegt dat hij niet wilde meedoen, maar dat zijn familie in Colombia werd bedreigd. Hij zou 100.000 dollar krijgen voor zijn rol in de ontsnapping.

Volgens Alvaro G.B. was hij niet eens in staat om een helikopter van het type EC130 te vliegen. En ook zei hij dat hij vast van plan was om de kaping van de helikopter te verijdelen door zijn pet tegen de wieken te gooien. De politie was hem voor.

De officier van justitie vond het beeld van de Colombiaan „als hoeder van de rechtsstaat de wereld op z’n kop.” Dat hij of zijn familie bedreigd zouden zijn is niet te verifiëren. Bovendien sloeg Alvaro G.B. op de vlucht en kon pas worden opgepakt in Frankrijk. De OvJ: „Niet echt gedrag van een spijtoptant.”